En la previa al partidazo de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City, los hinchas ‘merengues’ se mostraban preocupados por el notable rendimiento del noruego Erling Haaland, quien no se cansa de romper récords en Inglaterra.

Con 51 goles y ocho asistencias en los 46 partidos oficiales que había disputado hasta la fecha, el atacante de 22 años llegaba con la intención de brillar en la capital española y ser clave en la llave.

Finalmente, el Androide no hizo de las suyas en el ‘Santiago Bernabéu’ y todo gracias a la impresionante marca del defensor Antonio Rüdiger.

El defensor de origen alemán se mostró muy atento en la marca del gigante noruego, además de rápido y muy concentrado. Por lejos, el mejor partido del zaguero de 30 años desde su arribo en julio pasado a la escuadra que dirige Carlo Ancelotti.

En un registro que se viralizó, además, se ve al jugador del cuadro blanco marcando muy a fondo al rubio ariete de los ‘Ciudadanos’, no dejándolo ni a sol ni a sombra sobre el césped del Bernabéu.

Incluso, en el arranque del partido, Rüdiger ya le avisaba a la estrella del equipo de Guardiola que no le haría fácil el trabajo. Lo acusó de estar temblando sobre el terreno de juego.

Dos remates al pórtico sin mayor peligro y 21 balones tocados fue el escueto registro del ex Borussia Dortmund en el 1-1 en el recinto del Madrid.

Veremos cómo se viene esa dupla en la revancha de semifinales de la Liga de Campeones de Europa, fijada para el miércoles 17 de mayo en el Etihad Stadium.

What was Rudiger doing to Haaland last night?😂 pic.twitter.com/zbMgoB8wOM

— Mikael Madridista (@MikaelMadridsta) May 10, 2023