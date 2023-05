El argentino Lionel Messi ganó este lunes el Premio Laureus como mejor deportista masculino de 2022, por delante de nombres como Rafael Nadal, Kylian Mbappé y Stephen Curry, impulsado por su rendimiento con la selección de Argentina, a la que lideró en la consecución del Mundial de Qatar 2022.

Es la segunda vez que Messi, de 35 años, gana un Laureus -considerado un Oscar del Deporte-, después del que obtuvo el año 2020, galardón que entonces compartió con el piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

El de Rosario, quien sucede en el palmarés al también piloto neerlandés Max Verstappen, acudió al Pavillon Vendome de París junto a su mujer, Antonella.

Messi recibe este premio nada más ser reintegrado a los entrenamientos de su club, el París Saint-Germain, que le había apartado durante una semana por haberse saltado un entrenamiento el 1 de mayo, cuando embarcó a Arabia Saudita para un compromiso publicitario.

“El icónico futbolista alcanzó alturas aún mayores el año pasado, cuando inspiró Argentina a un histórico tercer triunfo en el Mundial de la FIFA”, reseñó la organización.

En tanto, el tenista español Carlos Alcaraz se quedó con el premio al deportista revelación de 2022. El murciano se convirtió en septiembre pasado en el jugador más joven en llegar al número 1 del ranking mundial.

El flamante campeón del Masters 1.000 de Madrid, quien sucede en el palmarés a la tenista británica Emma Raducanu, se impuso en su categoría a la tenista kazaja Elena Rybakina y a la selección de fútbol de Marruecos, cuarta en el Mundial de Qatar.

The iconic footballer reached even greater heights last year, when he inspired @Argentina to a historic third @FIFAWorldCup triumph. 🇦🇷 #Laureus23 pic.twitter.com/kE0N7XzC1h

🏆 Lionel Messi is the 2023 Laureus World Sportsman of the Year.

