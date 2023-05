Un hincha del Crystal Palace profirió el sábado insultos racistas hacia Heung-min Son, en momentos que el crack del Tottenham fue sustituido por Danjuma en el minuto 89.

Cuando el jugador surcoreano dejaba el terreno de juego, en el triunfo de los Spurs en casa por 1-0, debió pasar por un sector de aficionados de la visita y allí uno realizó un gesto que se busca investigar.

El Palace sacó en las últimas horas un comunicado condenando el hecho y comprometiéndose a sancionar al aficionado. “Estamos al tanto de un vídeo que circula por internet sobre un individuo en el campo visitante de los ‘Spurs’ ayer, que parece hacer gestos racistas hacia Heung-min Son”, sostuvo.

“Las pruebas han sido compartidas con la policía, y cuando sea identificado, se enfrentará a una sanción del club. No toleraremos este tipo de comportamiento en nuestro club”, agregaron las ‘Águilas’.

El club del atacante asiático, el Tottenham, también se refirió al hecho. “Somos conscientes de una acusación de abuso racial hacia Heung-min Son durante el partido de ayer. La discriminación de cualquier tipo es aborrecible y no tiene cabida en la sociedad, en nuestro juego y en nuestro club”, mencionó.

“Estamos trabajando con la Policía Metropolitana y el Crystal Palace para investigar e identificar al individuo implicado. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para asegurarnos de que, si es declarado culpable, el individuo reciba la acción más enérgica posible, como ocurrió a principios de esta temporada cuando Son sufrió un abuso racial similar en el Chelsea”, añadieron los Spurs.

We are aware of a video circulating online (as well as reports made directly to us) regarding an individual in the away end at Spurs yesterday, appearing to make racist gestures towards Heung-Min Son. Evidence has been shared with the police, and when he is identified, he will…

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 7, 2023