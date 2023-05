Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, perdió este sábado la compostura con el noruego Erling Haaland en el triunfo de los ‘Ciudadanos’ por 2-1 sobre el Leeds por la 35ª fecha de la Premier League.

Una victoria que deja a los celestes cada vez más cerca del bicampeonato en la máxima categoría del fútbol de Inglaterra. A falta de cuatro jornadas es líder con 82 puntos, con ventaja de cuatro sobre el Arsenal, segundo.

Cuando se jugaban los últimos minutos en el Etihad Stadium, Guardiola se mostró muy molesto por una situación en particular. Hubo penal para el local y Ilkay Gündogan se paró desde los 12 pasos para conquistar el triplete y llevarse el balón a casa.

Sin embargo, el alemán de origen turco erró el lanzamiento, pegó en el palo, y Pep explotó, pero no con Gündogan sino que con Haaland, la máxima estrella del plantel.

El estratega de origen español le reclamó al goleador noruego por no hacerse responsable de rematar la pena máxima. “Erling, you have to take it” (“Erling, ¡tú tienes que tomarlo!“), se pudo leer en los labios del DT, quien apuntaba al artillero con su dedo índice.

Y eso no fue todo. Solo 60 segundos después del lanzamiento fallado, el equipo que dirigió Marcelo Bielsa consiguió el descuento 2-1 a través del hispano-brasileño Rodrigo.

Poco después, Guardiola sacó de la cancha al alemán, como evidente castigo por desobedecer sus órdenes y ni siquiera lo saludó cuando este se dirigió al banco de los suplentes.

“Ilkay (Gündogan) es un buen pateador de penales, Erling (Haaland) le cedió el tiro para que pueda convertir su hat-trick, lo entiendo. Yo siempre creo que cuando el partido está 1-0 o 2-0, el principal ejecutante debe ser quien patee”, expresó el técnico del City.

La furia de Guardiola con Haaland