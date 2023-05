Los fanáticos del Celtic de Escocia enviaron un duro mensaje a Carlos III, quien en la presente jornada fue coronado como el nuevo rey del Reino Unido.

En el clásico de hace algunos días ante Rangers, por la semifinal de la Copa de Escocia, los hinchas de ‘The Bhoys’ exteriorizaron en Glasgow su rechazo al nuevo rey y a la monarquía británica.

Al ritmo de ‘She’ll Be Coming ‘Round The Mountain’, los aficionados cantaron en las tribunas del Hampden Park la siguiente frase: “You can shove your coronation up your arse” (“¡Puedes meterte tu coronación por el culo!”).

El siempre combativo Celtic le gana a su acérrimo rival Rangers las semifinales de Escocia de visitante, y los hinchas celebran humillando al rey Charles. "You can shove your coronation up your arse!" ("¡Puedes meterte tu coronación por el culo!")pic.twitter.com/aB0TSNWpiN — Saboteamos (@saboteamos) May 6, 2023

Un video que se viralizó en las redes sociales y en donde hubo reacciones divididas. Apuntar que Celtic terminó ganando por 1-0 de visita a su acérrimo rival y avanzó a la final de la Copa de Escocia.

En general, los escoceses se han expresado en contra de jurar lealtad a Carlos III, que este sábado fue coronado como rey del Reino Unido en una solemne ceremonia celebrada en la Abadía de Westminster, en el corazón de la capital británica.

En el momento más importante de este acto protocolario, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, colocó sobre la cabeza de Carlos III la suntuosa corona de San Eduardo, del siglo XVII.

Tras poner la corona, el arzobispo gritó a la congregación “Dios salve al Rey”, tras lo cual se escucharon trompetas.