Uno de los jugadores que sorprendió con su temprano retiro en el fútbol de elite fue Gareth Bale, excelso delantero de Gales que prefirió colgar sus botines a los 33 años y dedicarse al golf.

Sin embargo, sus goles con Tottenham y Real Madrid siguen latente en la mente de diversos hinchas del fútbol y sobre todo en los dueños de uno de los equipos revelaciones de la temporada que busca un lugar en Inglaterra.

Resulta que el Wrexham, mítico elenco galés, desde que fue tomado por los actores Rob McElhenney y Ryan Reynolds, ha tenido una tremenda alza en su juego y por hoy, gozan de ascender y llegar a la Cuarta División de Inglaterra.

Como Bale es uno de los últimos referentes del fútbol del país del norte del mundo, los actores de Hollywood sueñan con tener al ‘Expreso de Cardiff’ en su plantel.

Uno de los dueños, Rob McElhenney habló con S4C broadcast, en donde detalló que la propuesta “va enserio y es para una última temporada mágica“.

No obstante, la respuesta del exjugador no fue la que esperaban, ya que el ex Real Madrid les notificó que se encontraba feliz junto a su familia y recuperando el tiempo perdido tras el fútbol.

En sus palabras, el actor de ‘Enemigo Íntimo’ detalló que “por nuestra parte sí que iba en serio, pero creo que por la suya no. Está feliz y yo me alegro por él porque está haciendo lo que quiere con su vida. Ha dejado muchas cosas a un lado por este deporte“.

Con esto, se descarta un posible retorno -por ahora- de Gareth Bale al fútbol internacional y por mientras se seguirá dedicando a su familia y al golf.