Quiere dar el gran golpe. Audax Italiano buscará este jueves sorprender al poderoso Santos en Sao Paulo, en duelo válido de la fase grupal de la Copa Sudamericana 2023.

El delantero colombiano Stiven Mendoza y el defensa Joaquim se recuperaron de problemas físicos y estarán a disposición del conjunto brasileño, dos que no actuaron el último fin de semana cuando el equipo cayó por 1-0 en su visita al Gremio de Porto Alegre en la primera jornada de la liga brasileña.

No obstante, el técnico Odair Hellmann no podrá contar con Lucas Barbosa, lesionado en la derrota frente al Gremio, y Lucas Braga, delantero que todavía no fue liberado por el cuerpo médico.

Así, con el regreso de Mendoza, la duda para Hollmann está en el ataque para escoger al compañero del venezolano Yeferson Soteldo y de Marcos Leonardo.

El colombiano Daniel Ruiz, que viene ocupando la titularidad, podría ser relevado por su compatriota Mendoza o por el boliviano Miguel Terceros “Miguelito”.

Audax quiere recuperarse

El Santos venció en el primer partido de la Sudamericana, por 0-1, al boliviano Blooming, mientras que su rival, el Audax Italiano, cayó en Rancagua, también por 0-1, frente al argentino Newell’s Old Boys, que comparte el liderato del grupo con los brasileños.

El último fin de semana, el Audax Italiano volvió a perder, 1-2, frente a la Universidad de Chile, un resultado que lo dejó en la última posición de la liga chilena con siete puntos, a quince del líder Huachipato.

La derrota anticipó la salida el lunes del técnico argentino Manuel Fernández, quien para el partido en el puerto de Santos será reemplazado de manera interina por José Calderón, entrenador de las divisiones inferiores.

El argentino llegó en enero al conjunto chileno y en doce partidos solo consiguió tres victorias.

El partido por la Sudamericana se disputará en el estadio Vila Belmiro de Santos, a las 18:00 horas, con arbitraje del colombiano Andrés Rojas, asistido en las líneas por los venezolanos Jorge Urrego y Tulio Moreno.