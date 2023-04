Cristiano Ronaldo, quien llegó como estrella al Al Nassr de Arabia Saudita, no la pasa bien con su equipo luego de la derrota en el derby del país ante Al Hilal.

El elenco del astro portugués cayó 2-0 ante el líder de la Primera División árabe, alejándose a 3 puntos pero con un partido más a cuestas, y CR7 tuvo un partido para el olvido que coronó con un obsceno gesto.

De acuerdo a Marca, Ronaldo primero fue viral por una falta estilo lucha libre ante un rival.

Tras un balón elevado, el luso se colgó del cuello del defensor del Al Hilal y lo arrojó al suelo con su peso, ganándose la cartulina amarilla.

Cristiano Ronaldo only got a yellow for this challenge 😳 pic.twitter.com/05eH8qZqvw

— ESPN FC (@ESPNFC) April 19, 2023