El arquero israelí Boris Klaiman fue acusado de haber presuntamente violado a una menor de edad en una discoteca de Atenas la pasada madrugada, una imputación tras la que su club, el Volos griego, anunció la suspensión del contrato con el portero.

Klaiman, de 33 años, también ha sido acusado por la Fiscalía de estar en posesión de 1,5 gramos de heroína cuando fue detenido, según la televisión pública griega ERT.

La víctima es una ciudadana belga, alumna del último curso de bachillerato, que estaba en Atenas de viaje escolar, según ese medio.

Tras la supuesta violación, la chica comunicó a sus acompañantes que había sido agredida, lo que originó una pelea con el futbolista durante la que Klaiman fue arrestado por la Policía.

El Volos informó de que inició el proceso de despido de Klaiman y del defensa portugués João Rodrigo Pereira Escoval, aunque no ha especificado los motivos de la ruptura del contrato de este último.

🚨 Volos have terminated the contract of goalkeeper Boris Klaiman, who was Volos' hero in 0-0 draw vs. Panathinaikos last week

It is alleged the Israeli was arrested this morning by Greek police for lewd acts against an underage Belgian girl in a bar & was in possession of drugs pic.twitter.com/i2OLd6BLt3

— Hellas Football (@HellasFooty) April 11, 2023