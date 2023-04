El empate 2-2 entre Liverpool y Arsenal por Premier League tuvo de todo, incluso una agresión de uno de los jueces del partido en contra del jugador Andrew Robertson.

El choque entre los ‘Reds’ y los londinenses, únicos líderes del certamen, no solamente regaló buen fútbol y una igualdad memorable, sino que también dejó una imagen que ya causa polémica en Inglaterra.

Finalizado el primer tiempo, con el 1-2 en el marcador a favor de la visita, el lateral del Liverpool se acercó al juez asistente Constantine Hatzidakis para reclamarle una jugada.

En ese momento, se ve al árbitro golpeando con su codo derecho al capitán de Escocia, provocando la airada reacción del futbolista y del resto de sus compañeros.

De acuerdo a Daily Mail, Andrew Robertson encaró al juez principal diciendo que “el juez de línea me ha dado un codazo en la garganta”, a lo que el silbante Paul Tierney respondió con tarjeta amarilla.

El citado medio también detalló que la PGMOL, organismo que vela por el arbitraje en la Premier League, ya está reuniendo antecedentes para investigar el caso.

Mitro got 8 match ban for much worse! And to think Robertson got a yellow card for it as well! Rescind Robertsons yellow and 8 match ban for linesman @FA_PGMOL @premierleague pic.twitter.com/X5OwdCu4Pu

— Mads Kalvik Hegstad (@KalvikMads) April 9, 2023