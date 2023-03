La Selección de Argentina siguió de fiesta este martes, luego de derrotar 7-0 a Curazao en duelo amistoso jugado en Santiago del Estero, donde Lionel Messi brilló con un triplete.

El astro trasandino del Paris Saint-Germain llegó a 102 tantos con el combinado albiceleste y, tras el pitazo final, fue el más solicitado por los jugadores caribeños.

Y es que como ya es costumbre después de cada duelo que juega el capitán de los campeones del mundo, todos se le acercan para pedirle su camiseta.

Esta vez, el afortunado que se quedó con la prenda fue el portero Eloy Room, quien se llevó en el saco los tres tantos de Messi y los de Nicolás González, Enzo Fernández, Ángel di María y Gonzalo Montiel.

“La camiseta de Messi es muy especial. Es un sueño hecho realidad. Todo el mundo es fan de Messi y yo jugué contra él”, dijo el arquero del Columbus Crew de la MLS estadounidense, con una imborrable sonrisa pese a la goleada en contra.

Luego, Room reveló a TyC Sports que Lionel Messi le dio un impensado halago: “Fue un partido duro, me hizo algunos goles pero también tapé algunos buenos tiros de él. Después del partido me dijo eso también, que había tenido buenas atajadas, y eso significa mucho para mí”.

Por último, consultado por qué hará con la camiseta del ’10’, el portero indicó que “no me la voy a sacar nunca más. Ni para dormir. Nadie me la puede sacar. Es mía, así que la tengo que proteger así”.

