Erling Haaland agrandó su particular exhibición y agigantó sus cifras también en la FA Cup y llevó a su equipo, el Manchester City, a una nueva goleada y a sus quintas semifinales consecutivas en una competición que se acabó para el Burnley de Vincent Kompany, un legendario exjugador ‘citizen’ recordado y reconocido en el Eithad pero batido por su mentor Pep Guardiola.

No tiene fin la voracidad del atacante noruego, que ha cerrado su magnífica semana con nueve goles. Al del Crystal Palace el pasado fin de semana en la Premier y los cinco logrados contra el Leipzig en la Liga de Campeones ha añadido este triplete, el sexto del curso, en los cuartos coperos que sirvieron para sentenciar el choque antes del intermedio que después acabó en goleada con la aportación del argentino Julián Álvarez, que hizo dos, y del joven Cole Palmer.

Acumula 42 goles entre todas las competiciones Haaland, que llevó a la red los dos primeros balones que tocó en el encuentro y que echaron por tierra las ilusiones del Burnley, líder de la Championship con gran diferencia, pinta de Premier pronto y que afrontó el choque con dieciocho encuentros sin perder entre todas las competiciones. Hizo otro después el noruego. Un hat trick en una hora sobre el terreno de juego.

El regreso de Kompany al Etihad dio un aire amistoso al preámbulo. 360 partidos con los sky blue, 62 con Guardiola como entrenador son cifras para tener en cuenta. Así lo vio también el público de Manchester ante el que fue su capitán.

Pero no tuvo opción ante el cuadro de Guardiola, que logró un nuevo registro. Convirtió al City en el tercer equipo en alcanzar cinco semifinales seguidas en la FA Cup junto al Manchester City de 1962 a 1966 y el Arsenal, desde el 2001 al 2004. Es la sexta vez en siete temporadas que el conjunto de Manchester sobrevive y se instala entre los cuatro mejores del torneo.

Not another one?! ⚽️

🔵 6-0 🟣 #ManCity pic.twitter.com/6bez0xcgtr

— Manchester City (@ManCity) March 18, 2023