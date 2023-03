El nombre del delantero noruego Erling Haaland está en boca de todos, luego de su show ante el RB Leipzig en octavos de final de Champions League donde marcó cinco goles en la paliza 7-0 de su Manchester City.

El goleador se lució en la clasificación de los ‘Ciudadanos’ a cuartos de final y acaparó los halagos del mundo del fútbol, aunque un exjugador de Colo Colo no quedó del todo convencido con el rendimiento del europeo.

Se trata de Pablo Mouche, quien en el programa Presión Alta de TyC Sports afirmó que el ‘Androide’ no es una estrella.

“Me parece un goleador fantástico, pero crack no es. No es crack. Es un goleador fantástico, descomunal, va a seguir rompiendo récords, pero me gusta otro estilo. Crack es magia, fantasía, más completo”, aseguró el exjugador del ‘Cacique’.

Ante la sorpresa del resto de panelistas del programa, Mouche intentó explicar su idea comparando a Erling Haaland con el también argentino Sergio Kun Agüero.

“¿Hacía goles? Millones. Y es crack. ¿Por qué? Era habilidoso, desequilibrante, se sacaba dos o tres tipos de encima. Era mil veces más jugador”, justificó el ex Colo Colo.

Para cerrar, insistió en que “es una opinión mía, personal, a gusto de Pablo Mouche. Haaland es un goleador fenomenal. Ahora, no es crack. Agüero es crack”.