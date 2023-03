Lanús y River protagonizaron un polémico partido en juego correspondiente a la sexta fecha de la Liga Profesional de Argentina. Desafortunadamente las decisiones arbitrales generaron un mal ambiente en el campo y sobre el final del juego, el descontento de los hinchas del Granate se hizo presente con algunos incidentes y agresiones al conjunto millonario.

Tras conseguir la victoria en la Fortaleza, Martín Demichelis entregó sus apreciaciones sobre el cotejo y remarcó que durante su visita al estadio Néstor Díaz Pérez, su colega no lo saludó y además se quejó por la ausencia de un aire acondicionado en las instalaciones del vestuario.

Es por eso, que el ex DT de Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka, hoy estratega del ‘Granate’, replicó a las palabras del exjugador en donde sentenció: “No conozco al DT de River. No lo saludé a Demichelis porque no lo vi. Antes del partido no me lo cruce y después yo me fui expulsado y no estuve en la cancha al final”.

“No me parece correcto que se busquen chicanas como lo del aire acondicionado, nosotros tampoco tuvimos aire en el vestuario. Hay que tener cuidado con lo que se dice”, fueron las apreciaciones realizadas por técnico local.

Por último, el adiestrador granate tiró una dura comparación entre los dos últimos técnicos del plantel Millonario. “Su antecesor era un señor. Todos los técnicos queríamos jugar frente a River para saludar a Marcelo Gallardo, que ganó todo y él cortaba la distancia, no esperaba que uno fuera a saludarlo, se acercaba. No se sentía en un trono en el que tenían que ir a saludarlo”, puntualizó.