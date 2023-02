El RB Leipzig y el Manchester City empataron este miércoles 1-1 en un partido que los dirigidos por Pep Guardiola dominaron a placer en el primer tiempo, pero se encontraron con una buena reacción de los de Marco Rose en el segundo.

Riyad Mahrez abrió el marcador para el City en el minuto 27 y Josko Gvardiol empató para el Leipzig en el 70.

El City tomó el control del partido desde el comienzo, ante un Leipzig que parecía tener como divisa procurar mantener el cero en su portería y buscar ocasiones esporádicas al contragolpe.

El equipo de Guardiola mantenía el balón en la mitad contraria y lo hacía circular en las proximidades del área tratando de abrir espacios.

Sin embargo, los remates no llegaban. El 0-1 fue fruto de una jugada que se originó en un error en la salida del Leipzig, que hasta ese momento había tenido un buen comportamiento defensivo.

Grealisch cortó un pase impreciso de Schlager y jugó con Gündogan, que le metió el balón al área a Mahrez y éste, tras superar a Gvardiol, marcó con un remate preciso.

Después hubo dos cabezazos de Rodrigo en sendos saques de esquina. El primero, en el minuto 30, bastante peligroso.

Tras encajar el gol, el Leipzig trató jugar más al ataque, pero solo llegó a rematar a puerta en el tiempo añadido de la primera parte con un disparo raso de Timo Werner que no fue un problema para Ederson.

En la segunda mitad, el Leipzig intensificó sus esfuerzos y en poco más de diez minutos creó más peligro ante la portería del City que en todo el primer tiempo.

