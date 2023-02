Gerard Piqué, exdefensa español y hoy presidente de la Kings League, tuvo un arranque de furia con los presidentes de la liga de moda de Fútbol 7 luego de la séptima fecha del certamen.

Todo se desató en el duelo entre Rayo de Barcelona (equipo de Spursito) y Aniquiladores FC (de JuanSGuarnizo). El encargado del primer elenco reclamó dos jugadas que no estaban incluidas en el reglamento del torneo y le exigió al retirado zaguero que hiciera algo.

Piqué, en su rol de mandamás, decidió repetir los últimos dos minutos del encuentro. En esos 120 segundos, el club de Spursito dio vuelta el marcador y se impuso 3-2 a Aniquiladores.

Por lo anterior, los otros presidentes de clubes de la Kings League se enojaron con el ex FC Barcelona. A través del grupo de WhatsApp que tienen los encargados, los reclamos abundaron y Piqué se amurró: se salió del chat.

Se calentó la cosa gente. pic.twitter.com/xpStbmhxqc — DjMaRiiO (@DjMaRiiO) February 19, 2023

Pero eso no fue todo. Horas después, en la transmisión posterior a la fecha, el retirado defensa le rayó la cancha a los presidentes de los equipos.

“Tienen que entender una cosa: esto no es una liga normal, profesional, como la que vemos por televisión. Hay cartas, hay normas distintas y tienen la suerte o mala suerte que depende del día, tienen un presidente que está por encima de todo y que puede decidir hacer lo que le plazca, como si quiero hacer repetir el partido”, afirmó Gerard Piqué.

“En un momento creí lo más oportuno hacer repetir los dos minutos porque habían sucedido una serie de cosas y, a pesar de que haya gente que no le pueda gustar. En ningún momento voy a aceptar comentarios o actitudes como las que tuviste el otro día, Juan. No fuiste el único porque Spurs, que lo tenemos aquí mismo, hizo lo mismo o quizá peor. Y por mucho que él diga que gracias a él, ‘apareció la liga y tomó una decisión’, no es ni correcto”, añadió el exdefensa.

Piqué continuó con sus descargos: “Ya pasaron la línea. Con esto digo basta: comentario que salga en televisión y que sea despectivo hacia el árbitro, hacia la liga, será sancionado el equipo, punto, se acabó. No hay más. No hay discusión. No hay más flexibilidad ni advertencias. Ustedes quisieron que esto sea así”.

Para finalizar, el exjugador del FC Barcelona insistió en que “quise dejar las cosas claras de quién manda. Pues si se quieren ir tienen la puerta, salen y dejan el equipo, sin ningún problema. El próximo que amenace, directamente se lo hecha de la competición. Piénsenlo bien la próxima. Acá queremos pasarla bien”.

Así fue la rabieta de Gerard Piqué en la Kings League: