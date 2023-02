Por estos días, se vive un verdadero caos en el mundo del FC Barcelona, luego de la acusación en contra del emblemático club español por supuestos pagos que el conjunto blaugrana realizó al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.

Si se descubre que estos traspasos de dinero se hicieron con el objetivo de conseguir favores arbitrales sobre el terreno de juego, el cuadro ‘Culé’ podría arriesgar complicadas sanciones y ahora, la UEFA también se pronunció sobre el tema y las repercusiones podrían ser mayor.

Resulta que el reglamento de Champions League, Europa League y Conference League estipula en el apartado ‘g’ del artículo 4, que los clubes que integren alguna de estas competencias no pueden haber participado de ninguna manera en la alteración ilícita de encuentros de cualquier competición, tanto a nivel nacional como internacional.

Es por eso, que a la espera de la resolución que esclarezca los hechos, la UEFA no sancionaría al Barcelona, si no que les negaría el ingreso a alguna competencia internacional en Europa, por no cumplir con uno de los requisitos de admisión.

Josep Bartomeu

Quien salió a defender su labor en la etapa que se está culpando al ‘Barca’ de realizar ‘sobornos’ es Josep Bartomeu, expresidente entre los años 2015 y 2020 del cuadro ‘Blaugrana’ que habló sobre el grave problema que está atravesando el icónico elenco español.

En declaraciones a La Vanguardia, el exmandatario recuerda que la vinculación entre la empresa DASNIL 95, propiedad de Enriquez Negreira, y la entidad arrancó mucho antes de que él asumiera la presidencia del club.

Bartomeu puntualiza que la relación con el vicepresidente del CTA entre 1994 y 2018 empezó bajo el mandato de José Luis Núñez y que, sucesivamente, esa relación se mantuvo con Joan Gaspart, Joan Laporta, Sandro Rosell y él mismo.

Con todo, el expresidente de la entidad niega que con la contratación de los servicios de la empresa de Enríquez Negreira el club pretendiera influir en los arbitrajes.

“Es absolutamente falso y absurdo pensar que compramos a ningún árbitro, no hay nada que esconder”, puntualiza.

Y, en este sentido, reflexiona: “Si hubiéramos influido en los árbitros no nos hubieran anulado un gol en la última jornada contra el Atlético que nos daba una Liga, es absurdo pensar eso. Y podría poner más ejemplos”.

Lamentablemente es un caos que aún no se termina y que cada día que pasa se conocen nuevos detalles que podrían complicar al Barcelona que por estos días dirige Xavi Hernández y que vienen de empatar en un estelar compromiso por Europa League con el Manchester United.