¡Duelo de titanes en la capital francesa!. El PSG y el Bayern Múnich se verán las caras este martes (17:00 horas de Chile) buscando dar el primer golpe en la llave por los octavos de final de la Champions League 2022-2023.

El actual líder de la Ligue 1 no lo pasa bien y llega con más dudas que certeras al cruce con los bávaros. Viene de ser eliminado a manos de su acérrimo rival, el Olympique de Marsella de Alexis Sánchez, en los octavos de final de la Copa de Francia.

Y no solo eso. El fin de semana se inclinó sin apelación por 3-1 en su visita al AS Mónaco de Guillermo Maripán, dejando un pobre desempeño grupal y con individualidades opacas, como la de Neymar. No estuvieron Lionel Messi y Kylian Mbappé.

No obstante, el conjunto dirigido por Christophe Galtier ve ante los alemanes una gran oportunidad de levantar cabeza y enfocarse de una vez por todas en la temporada.

Messi y Mbappé entran en la convocatoria para este cruce y podrían ser de la partida. Un dato interesante: la estrella argentina ha caído contra el Bayern Múnich en cinco de las ocho veces que lo ha afrontado y solo dos veces ha salido ganando.

El Bayern vive la otra cara de la moneda

El cuadro de Julian Nagelsman, en tanto, llega a este cruce de ida tras sumar tres victorias consecutivas, dos en la Bundesliga y una en la Copa de Alemania.

Bayern se clasificó a esta instancia de la competición con autoridad como líderes de grupo (18 puntos), por encima del Inter de Milán (10 puntos). Ganaron todos sus compromisos ante los nerazzurri, el Barça y el Viktoria Plzen.

El Paris Saint-Germain se ha enfrentado previamente al Bayern Múnich en 11 ocasiones, todas ellas en la Champions League. Los equipos están separados por solo una victoria (seis para el PSG y cinco para el Bayern), mientras que han conseguido anotar el mismo número de goles (15 cada uno).

Probables alineaciones

PSG: Donnarumma; Marquinhos, Danilo, Ramos; Hakimi, Verratti, Fabián Ruiz, Nuno Mendes; Vitinha; Messi y Neymar.

Bayern: Sommer; Cancelo, Upamecano, De Light, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Sané; Müller.