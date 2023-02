Un insólito caso lo protagonizó el jugador de origen turco, Emre Colak, quien llegó como estrella al Intercity (elenco de la Primera División RFEF – Grupo 2, el tercer nivel del fútbol español) y que se retiró del equipo luego de tan solo 2 semanas en el plantel, 30′ minutos jugados y 0 goles convertidos.

El volante arribó al cuadro español hace 14 días, pero tras disputar sus primeros minutos en la victoria por 1 a 0 ante Bilbao Athletic, anunció que colgará sus botines, para sorpresa del club que se enteró por el mensaje emitido por Colak en sus redes sociales.

En lo redactado por el jugador en su cuenta oficial de Instagram, jugador turco señaló: “Dejé el fútbol. Dios los bendiga, viviré para la felicidad de mi familia después de hoy. Tengo una vida, pasa tiempo con tus seres queridos”.

La determinación que tomó el ex Deportivo la Coruña, llega tras lo sucedido en Turquía con el devastador terremoto que azotó a su país hace una semana y que dejó a miles de personas fallecidas.

Posteriormente a su determinación, Colak habló con el medio AS y señaló: “Sí, es correcto. Ya no jugaré más. Quiero dar las gracias a todos los que me han ayudado. Dios los bendiga. A partir de hoy voy a vivir para la felicidad de mi familia. Pasad el tiempo con vuestras familias”.