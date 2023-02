La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) insistió este viernes en que no tiene ningún acuerdo con el entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, para dirigir a la Canarinha, en respuesta a la noticia publicada por la cadena ESPN.

La entidad afirmó en una nota que “no procede” la noticia divulgada hoy de que Ancelotti “es el nuevo entrenador de la selección brasileña”, que busca nuevo técnico desde que acabó el Mundial de Qatar, cuando dijo adiós el brasileño Tite.

Recordó que el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, ya descartó el miércoles pasado todo tipo de “especulaciones” y remarcó que el seleccionador elegido “será anunciado en el momento oportuno”.

El desmentido de la CBF llega horas después de que la cadena ESPN Brasil publicara que Ancelotti, quien se encuentra en Marruecos para preparar la final del Mundial de Clubes con el Real Madrid, ha aceptado sentarse en el banco de la pentacampeona del mundo.

De acuerdo con la emisora, el acuerdo sería verbal y no se hará público próximamente, pues Ancelotti tiene contrato con el conjunto blanco hasta junio de 2024.

La extensión del contrato con la Canarinha sería de tres años, desde julio de 2023 hasta 2026, incluyendo el Mundial que se celebrará ese año en Estados Unidos, México y Canadá, según ESPN Brasil, que no cita ninguna fuente.

La respuesta de Ancelotti

Preguntado sobre el asunto, el técnico de origen italiano evitó profundizar en la rueda de prensa previa a la final del Mundial de Clubes contra Al Hilal saudí.

“No me he enterado de estas cosas, mi situación es bastante clara, yo tengo contrato hasta 2024“, señaló con rotundidad.

Además, ‘Carletto’ llegó a asegurar el año pasado que su segunda aventura en el Real Madrid sería el punto final a su carrera como director técnico.