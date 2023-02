El delantero francés Randal Kolo Muani aún vive con la angustia de la jugada que hubiera significado el segundo título mundial consecutivo de ‘Les Bleus’. Emiliano Martínez lo evitó con un tapadón.

En la última jugada de la prórroga, con el marcador 3-3, el jugador del Eintracht Frankfurt se vio mano a mano con el meta de la selección argentina. En plena área remató fuerte y se encontró con el pie salvador del Dibu, quien ahogó el grito de gol galo.

Una jugada que Kolo Muani difícilmente podrá olvidar. En diálogo con Bein Sports, el francés declaró que “todavía la sigo viendo. La conozco de memoria. En mi cabeza me decía: ‘Ahí, Randal, tienes que tirar ahí’”.

“Intenté disparar al primer palo, pero el arquero hizo una muy buena parada. Yo perdí ese duelo. Después hubo otras soluciones. Puedo bombearlo, encontrar a Kylian (Mbappé, solo a su izquierda). Pero, en la acción, no lo veo”, agregó.

En la misma línea y para terminar, el ariete de 24 años señaló que “viendo el video descubres las otras posibilidades. Es muy tarde. No puedes hacer nada. Todavía lo tengo atragantado en la garganta y lo tendré de por vida. Este golazo que me perdí me va a dar más fuerza en el futuro”.

Me pone físicamente mal ver la parada del Dibu contra Kolo Muani. Gracias a Dios que la paró porque si la metía creo que nunca habría vuelto a ser feliz viendo fútbol pic.twitter.com/1QVSvjMQC1 — Better Call Sebasdulong (@sebastiandulong) January 30, 2023