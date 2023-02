El Mundial de Clubes arrancó con el triunfo con clara superioridad del subcampeón de la Champions League de África, Al Ahly, por 3-0 ante el campeón de Oceanía, Auckland City, que aguantó con un planteamiento defensivo hasta la última acción del primer acto y le faltó capacidad ofensiva para seguir en la competición.

Sueña con el enfrentamiento ante el Real Madrid el conjunto egipcio, que cumplió con nota en su debut en la competición en Tánger. Siempre dominante, con paciencia para superar el entramado defensivo del rival e imponer una clara superioridad individual.

Logró el pase a los cuartos de final, donde le espera el ganador de la Concacaf, Seattle Sounders, como último paso al duelo ante el campeón de Europa.

Consciente de la diferencia de calidad entre jugadores, el español Albert Riera apostó por juntar al máximo su bloque en defensa. Con fortaleza en el interior, ayudas continuas para evitar acciones de peligro, y cediendo más espacio en los costados para permitir centros que nunca generaron peligro.

Apenas un remate forzado de Mohamed Sherif en el primer acto, cuando resaltó el desborde con habilidad en el regate de El Shahat.

El problema del Auckland City radicó en su debilidad ofensiva. De Vries como una isla en punta, sin balones ni ayudas. Apenas inquietó a El Shenawy, cuyo único aprieto fue un córner olímpico que sacó de puños a la media hora de juego.

El peligro pasaba por Abdelkader, que encontraba espacios cuando imprimía velocidad al juego de su equipo. Faltó el remate hasta que en el segundo minuto del añadido del primer acto, un disparo seco de diestra desde la frontal de Hussein El Shahat, encontró la reacción tardía del portero Tracey, que pudo hacer más para sostener a su equipo.

Fue un duro golpe del que no se pudo levantar Auckland City, el equipo que más ha participado en el Mundial de Clubes. Su décima aventura no tuvo mayor recorrido porque entregó el partido tras un nuevo error grave.

Un regalo en salida de balón de Murati permitió a Dieng filtrar el pase el espacio a la carrera de Mohamed Sherif, que con facilidad superó el mano a mano y sentenció el partido.

Aumentó la posesión Auckland City, improductiva por su falta de verticalidad, con un testarazo de Howieson como única llegada de cierto peligro pero sin capacidad para levantar el duelo.

El tercero siempre estuvo más cerca, lo impidió con una gran parada Tracey a Pearcy Tau, que se desquitó a lo grande en la siguiente acción. En el 86′, tras una gran acción combinativa de equipo, una asistencia de tacón de Kahraba, Tau definía con calidad picando el balón a la salida del portero.

🇪🇬➡️ Al Ahly cruise past Auckland City to advance to the second round.#ClubWC

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 1, 2023