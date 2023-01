Zlatan Ibrahomovic lanzó recientemente fuertes dardos en contra de la selección Argentina, salvo su excompañero Lionel Messi, por sus ‘comportamientos’ en las celebraciones de su título mundial en Qatar.

“Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar, pero estoy preocupado por los demás jugadores de la selección argentina, porque no van a ganar nada más”, indicó la estrella sueca al medio France Inter.

“Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal”, agregó el hombre del AC Milán, quien recibió una fuerte respuesta de un exjugador de la ‘albiceleste’ y que fue muy cercano al plantel en la cita en Medio Oriente.

“Recordemos que vos también te portabas mal, ¿no? Me acuerdo que jugamos contra el United. Yo estaba en el banco. Ibas a jugadas, contestabas. De hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado. Me parece que es de muy mala leche decir que no vamos a ganar más”, aseveró Sergio ‘Kun’ Agüero en un stream de Twitch.

“Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos Mundiales. ¿Podríamos pensar así? Ni clasificaron, pero bueno, no lo sé. Más que preocuparte por Argentina y hablar así… Eso sí, opino, como vos opinas”, agregó sin anestesia.

El formado en Independiente y que dejó el fútbol el año pasado por problemas cardiacos no paró allí y continuó su ataque contra el sueco. “Si vos me decís que sos un jugador bueno, muy bueno (de comportamiento), no hay nada que discutir. Pero sos peleador. Me acuerdo que te peleaste con Otamendi en un partido entre el City y el United”, dijo.

“Discutiste con Pep Guardiola. Me imagino que por eso te quiso vender del Barcelona. Supongo que para hablar de que Argentina se portó mal, primero tenés que ver tu carrera para ver si te portaste bien. Y no creo que te hayas portado bien”, complementó con fuerza.

Para terminar, la otrora estrella del Manchester City remató a Ibrahimovic diciendo: “¿Liquidé a Zlatan? Él liquidó a mis compañeros. Es más, capaz que también me hablás a mí porque yo estuve ahí. Siento que me tiraste a mí y ahora yo te tiro a vos. Somos campeones del mundo, Zlatan, y te querés matar. Messi es el mejor del mundo, lo siento. Y vos estuviste mirando como los jugadores que se portaron mal levantaron la copa“.