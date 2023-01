Cristiano Ronaldo sigue revolucionando a Arabia Saudita, luego de su debut con el Al Nassr de ese país el pasado fin de semana.

Si bien el portugués no anotó goles en la victoria 1-0 de su nuevo equipo ante el Al Ettifaq, su sola presencia en cancha sirvió para encantar a los hinchas y preocupar a sus rivales.

Pero sus primeros minutos oficiales con el conjuntó saudí no han estado ajenas de polémica. Y es que según publicó Daily Mail en una nota “Instagram vs realidad”, el crack luso engañó a sus seguidores en redes sociales con una imagen del citado partido.

En su cuenta de Instagram, ‘CR7’ subió una fotografía de su debut con el Al Nassr en el momento que intentó una acrobática jugada, imitando su chilena que anotó ante Juventus cuando era jugador del Real Madrid.

La espectacular instantánea fue acompañada de la frase “primer juego, primera victoria. Gran trabajo, chicos. Y muchas gracias a todos los fans por su increíble apoyo”.

Sin embargo, el video de la jugada muestra que Cristiano Ronaldo fracasó rotundamente en su intento por golpear al balón: ni si quiera tocó la esférica y acabó golpeando a un defensa rival.

El próximo desafío del Al Nassr, líder de la liga de Arabia Saudita, será este jueves por la Supercopa de ese país: enfrentan por semifinales al Al Ittihad.

Ronaldo goes for the overhead kick pic.twitter.com/nGkEbx0ii4

— Mr Matthew AFC (@MrMatthewAFXXX) January 22, 2023