El duelo entre Southampton y Newcastle, válido por las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra, dejó un momento que ha indignado al fútbol del país británico.

Todo sucedió cerca del final del encuentro, cuando Duje Caleta-Car fue expulsado por doble amarilla y dejó con un hombre menos al conjunto local.

El defensa del Southampton recibió la primera cartulina por una dura infracción cerca de su área y, trascartón, el árbitro le mostró la segunda por darse empujones con su rival Bruno Guimaraes.

Por si eso fuera poco, cuando el zaguero ya se retiraba a camarines, apareció en escena Jacob Murphy.

Ahí, el delantero del Newcastle empezó a reírse en la cara de Caleta-Car y le realizó burlescos gestos por su expulsión, casi como despidiéndolo de la cancha.

El viral momento generó varias críticas en contra de Murphy, ya que este tipo de burlas no son comunes en la élite del fútbol inglés.

Newcastle United's Jacob Murphy waved goodbye to Ćaleta-Car after he got sent off 😭 pic.twitter.com/LEyC5wZK3J

— ESPN FC (@ESPNFC) January 24, 2023