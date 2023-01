Una árbitra sacó el pasado sábado una tarjeta blanca por primera vez en la historia del fútbol. Esto durante un partido de la Copa Femenina de Portugal, entre el Sporting de Lisboa y el Benfica.

Una persona se enfermó en uno de los banquillos y requirió la ayuda de personal médico, quienes acudieron inmediatamente a atenderla una vez que se percataron de la situación.

La jueza Catarina Campos se percató de la acción y corrió en dirección al personal de salud y le mostró algo inusual: una tarjeta blanca. Una acción que terminó con una ovación del público.

A diferencia de las reconocidas tarjetas rojas y amarillas, la tarjeta blanca busca tanto reconocer como promover el ‘Juego Limpio’ durante la disputa del partido. Un gesto simbólico que tuvo su estreno ante 15 mil hinchas.

La Federación de Fútbol de Portugal y la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol encabezaron esta iniciativa. Pese a ser utilizada en un partido profesional, esta cartulina no está autorizada para aparecer en torneos como la Premier League.

The first white card in football history! ⬜️

The medical teams of Benfica and Sporting women's teams received it for assisting a fan who felt unwell in the stands.

The white card shows Fair Play and is a part of a series of new introductions in football.pic.twitter.com/Mf9QiuOFD8

— Oddspedia ⚽️🏀🎾🥊 (@oddspedia) January 23, 2023