29 de junio de 1986. Diego Maradona sube al palco del estadio Azteca y levanta, en su rol de capitán de la selección de Argentina, la Copa del Mundo tras vencer a Alemania en el duelo por el título. Uno a uno pasan también los jugadores ‘albicelestes’ y reciben sus medallas. Todos felices, excepto uno, que se hizo presente prácticamente por obligación, con buzo, y sin camiseta: Daniel Alberto Passarella.

Y es que el defensor, conocido como el ‘Kaiser’, tuvo un paso por suelo mexicano para el olvido. Su participación estuvo marcada por peleas, una lesión y una increíble -y polémica- intoxicación que lo dejó sin sumar minutos en la competencia, pese a ser considerado por muchos en suelo trasandino como el mejor zaguero de la historia de su país -solo comparado con Roberto Perfumo-.

Passarella en la antesala del torneo era considerado por la prensa especializada como pieza fija en la oncena titular de Carlos Bilardo. De hecho fue clave en la clasificación trasandina a la máxima competencia.

Sin embargo, su ‘lucha de egos’ con Maradona le acabó pasando la cuenta. A tal punto que cuando Bilardo decidió quitarle la capitanía y cedérsela a Diego no se lo tomó nada bien. Passarella llevaba casi una década portando la cita y levantó el trofeo en 1978, por lo que consideró como una falta de respetó la decisión del estratega y no tuvo problemas en enrostrarlo en la interna. Y lo hizo en más de una ocasión.

Así, una especie de ‘bomba’ quedaba activada en el plantel argentino previo al Mundial. Una que podía detonar en cualquier momento. Entonces, según los entendidos, se ideó una especie de confabulación contra el experimentado defensa.

El quiebre total con el ’10’: las dos peleas con acusaciones cruzadas de drogas y de involucrarse con esposas de compañeros

Las complicaciones entre Maradona y Passarella se iniciaron con la decisión de Bilardo de cambiar la capitanía. El símbolo de River Plate reclamó en un comienzo juventud y falta de experiencia del ’10’. Pero después las cosas fueron empeorando.

Por ejemplo, en Argentina es sabido que en la antesala del viaje a México, específicamente en Colombia, hubo una fuerte reunión del plantel tras igualar 0 a 0 un amistoso con Junior, equipo de esa ciudad.

En esa ocasión los dos ‘pesos pesados’ se dijeron de todo. Incluso, Passarella dejó entrever el consumo de drogas del ‘Pelusa’ y alertó, en voz alta, que era un peligro y que podía sumar a otros compañeros a sus ‘fiestas’. Diego, a su manera, lo negó y casi acabaron a los golpes.

Eso sí, semanas después y ya en suelo mexicano, una nueva discusión con Passarella atacando a Maradona terminaría en escándalo. El complejo deportivo del América sería escenario del segundo ’round’. Esta vez más fuerte.

“Estás yendo mucho al baño vos eh”, reprochó el ‘Kaiser’ con tono irónico. Después dobló su apuesta: “Se comenta que estás teniendo problemas con la falopa. Mirá, Diego, a nosotros no nos importa si querés jugar drogado en el Napoli, hacélo. Pero esta es la selección Argentina y vos se supone que sos el capitán”, expresó con fuerza, como lo replica la serie ‘Sueño Bendito’.

“Vos sos un botón Passarella, y mentiroso. Sos un mala leche”, respondió Maradona. “Lo que dice es cierto, en Napoli estuve tomando falopa y me hago cargo. Pero acá no viene a eso, no vine a México a pelotudear, vine a ser Campeon del mundo”, retrucó, añadiendo que “por qué no le contás a los muchachos que le cogiste la señora a un compañero de selección, eras el capitán”.

Tras ese enfrentamiento -que casi terminó en batalla campal- la relación entre ambos caudillos del combinado argentino se quebró para siempre. Nunca más volvieron a ser cercanos.

Passarella, eso sí, sería el más afectado.

La intoxicación que dejó a Passarella sin sumar minutos en el Mundial

La cita planetaria se acercaba y el plantel trasandino estaba roto. Los más experimentados, que eran menor número, respaldaban al ‘Kaiser’. Los más jóvenes, en tanto, seguían más a Maradona, el capitán. Y el debut se acercaba.

Increíblemente, a pocos días del primer partido ante Corea del Sur, Passarella sufrió una descomposición estomacal. El zaguero se mantuvo con problemas y diarrea casi una semana y tuvo que ausentarse de la primera fecha.

La historia cuenta que todo el plantel de Argentina visitó el restaurante ‘Mi Viejo’, propiedad de un excompañero de Bilardo en Estudiantes de La Plata, Eduardo Cremasco. Y ese día el defensor sintió las primeras molestias que acabaron con él intoxicado y hospitalizado.

“Comían como 40 personas. Qué casualidad, uno solo se agarró bichos. Todos sabíamos que Passarella no era del agrado de Bilardo. Entiendo si le hubiera pasado a cinco o seis, pero de uno no lo entiendo”, diría con el tiempo Ricardo La Volpe, ex campeón del mundo en 1978 y cercano a Passarella.

“Bilardo llevó a Daniel a México y le dio una purguita que lo sacó del equipo. Y casi lo mata. Es literal, todos lo sabemos, pero nadie se anima a decirlo. Le dieron algo para tomar”, dijo, por su parte, Ubaldo ‘Pato’ Fillol, también exseleccionado argentino.

El propio Passarella manifestaría extrañeza con lo ocurrido y respaldaría la hipótesis de su entorno. “El pensamiento generalizado es ese, pero yo no tengo pruebas. Lo raro es que al único que me agarró fue a mí”, expresó, agregando que “quedé muy mal de eso, porque a partir de ahí, pasé al Lansoprazol, pastillas para la acidez del estómago, Pantop 40, que son otras pastillas para la acidez estomacal… si es que pasó algo, no sé si habrá sido Bilardo, no sé. Tengo mis dudas, serias dudas“.

Por si fuera poco, el tratamiento, que en un principio le ayudó a superar la molestia estomacal, fue suspendido. A Passarella el médico del equipo, Raúl Horacio Madero, le cambió el medicamento. ¿Qué ocurrió? Días después los problemas volvieron y el ‘Kaiser’, débil por tantos días afectado, entrenó y se desgarró. No pudo volver a competir en México 1986. Y, es más, debió quedarse 10 días más en observación una vez terminado el evento.

Ruggeri-tapia

Doctor Madero: “El agua estaba prohibida, él fumaba y tomaba whisky y pensó que los cubitos de hielo no le iban a hacer nada”

Luego que Passarella y sus cercanos iniciaron una especie de ‘ofensiva’ tras el Mundial, dejando entrever una posible operación para ser ‘bajado’ del grupo, fue uno de los apuntados, el doctor Madero, quien salió a responderle.

El especialista médico culpó al propio ‘Kaiser’ de sus problemas estomacales y, sobre todo, por su ‘vicio’: el whisky.

“Passarella fumaba y tomaba whisky por las noches y pensó que los cubitos de hielo no le iban a hacer nada”, aseguró en diálogo con Revista El Gráfico del vecino país.

Madero explicó también que todo el equipo estaba advertido que no podían beber agua de la llave debido al terremoto que meses antes había afectado al país. “Su problema en el 86 comenzó por el hielito del whisky”, remarcó.

“Cuando agarró el virus lo llevé al hospital, con los mejores especialistas en gastroenterología. Bilardo le dijo que la camiseta titular era de él. Antes del partido con Italia (segunda fecha), fue claro: ‘Si te sentís bien, me decís y jugás’. ‘No, con los italianos hacés una macana y te pintan la cara, espero otro partido’, le contestó Passarella. Después del 1-1 con Italia, hubo un entrenamiento intenso, con calor, y él se quería meter. ‘No jodás, porque vas a tener problemas’, le dije. ‘Usted está cagado’, me respondió. ‘Yo te voy a romper una botella en la cabeza, me tenés podrido, si te digo que no lo hagás, no lo hagás’, le dije. No me dio bola, se metió y terminó desgarrándose”, aseveró.

“Passarella era un tipo muy jodido. Empezó a declarar que yo le había dado algo a propósito. ‘Seguí jodiendo, que tengo todos los papeles, un cierto prestigio, y si seguís hablando te voy a hacer un juicio que no te va a alcanzar toda la guita que ganaste en la Fiorentina para pagarme’, le dije. No jodió más”, dijo esa vez.

¿Fue realmente Daniel Passarella intoxicado a propósito por sus problemas con Diego Maradona? ¿Fue Bilardo la mente maestra de un plan perverso para sacar del grupo a un jugador conflictivo? Hacia allá apuntan los testimonios de exfutbolistas cercanos al ‘Kaiser’. Lo cierto es que el defensor finalmente no fue necesario para que la ‘Albiceleste’ levantara la Copa y que no volvió a relacionarse con el ’10’. Una polémica historia más del balompié trasandino.