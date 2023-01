Perdió y se quejó. Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, estalló tras la derrota de su equipo en la visita al Manchester United por la Premier League.

Recordemos que los ‘Citizens’ perdieron 2-1 ante los ‘Diablos Rojos’, en un duelo áspero y de gran intensidad que incluyó un tanto polémico de Bruno Fernándes que significó el empate parcial.

Tras el compromiso, en entrevista con DAZN, Pep no escondió su enojo: “(En el primer gol) Rashford está en fuera de juego, Bruno Fernandes no. Rashford distrajo a nuestro portero y defensores. Es lo que es”, lamentó.

“Pero sabemos dónde jugamos. Es difícil para los árbitros en estos estadios (Old Trafford)”, complementó el estratega hispano.

A medida que avanzaba el diálogo Pep fue más irónico. “No me importa la Premier League ni la Carabao. No podemos ganar”, manifestó.

“Pero ya hemos ganado mucho, así que no es un problema”, cerró con una pícara sonrisa.

Consignar que el City se mantiene segundo en la Premier League, con 39 puntos, a cinco del líder Arsenal que este domingo tiene su derbi ante Tottenham.

