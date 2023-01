Lionel Messi y el brasileño Neymar se fueron del campo de juego sin saludar a los hinchas del París Saint Germain tras el triunfo ante el Angers, por la Ligue 1 de Francia, en una muestra de lo fría que es la relación con los simpatizantes parisinos, informó este jueves la prensa francesa.

El rosarino y ‘Ney’ mantienen un vínculo distante con la hinchada del PSG y suman casi 10 meses sin comunicarse con los ultras tras un partido contra el Burdeos en el que fueron silbados, destacó RMC Sports.

Tras la victoria de ayer del PSG ante el Angers (2-0), por la decimoctava fecha de la Ligue 1, Messi, autor del segundo gol, y Neymar no se quedaron en el campo de juego al culminar el cotejo y se precipitaron rápidamente hacia el pasillo del Parque de los Príncipes camino al vestuario.

Varios compañeros sí fueron a saludar a la hinchada ubicada especialmente en el sector de Auteuil, donde se ubican los Collectif Ultras Paris, el sector más duro de la parcialidad del PSG.

Esta mala relación nació el 13 de marzo de 2022. Esa noche, el PSG recibió al Burdeos por la liga en un ambiente hostil luego de ser eliminados por el Real Madrid en la Liga de Campeones.

Los hinchas del PSG expresaron su vergüenza y enojo y sólo Kylian Mbappé fue aplaudido, mientras que todos los demás jugadores fueron abucheados, especialmente Messi y Neymar.

Messi doesn't celebrate PSG wins in front of PSG Ultras after they booed him and Neymar last season.

This is video from last night match where he straight went to dressing room after the match.#PSGSCO pic.twitter.com/A4lrE3yqsK

— Messiologist (@breathMessi23) January 12, 2023