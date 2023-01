El2022 fue un gran año para el deporte internacional y en especifico para el fútbol, tras la fiesta que significó el Mundial de Qatar, que dejó uno de los mejores goles en los pies de Richarlison. Así también, hubieron excelentes anotaciones y una de ellas se robó todas las miradas, por la calidad y la dificultad de hacer tal contorsión.

Resulta que el polaco Marcink Oleksy, fue nominado al premio Puskas como uno de las mejores anotaciones del año pasado en la Liga Ampfootball, para el Warta Poznań. La particularidad de la diana fue que el jugador participa en la competición de amputados del fútbol de Polonia.

Cuando marcó, su definición dio la vuelta al mundo por su singularidad y ahora que integra los clasificados al galardón, habló con la prensa de su país y declaró: “¡Me cuesta creer que me hayan nominado a un premio de la FIFA! Es increíble y todavía no lo entiendo. Estoy contento con este premio y espero que ayude en la promoción y el desarrollo del Ampfootball no solo en Polonia, sino también en el mundo”.

Así también, señaló que básicamente la liga en la que ve acción todos los fines de semana, le brindó una nueva oportunidad en su vida, al manifestar que “Ampfootball me dio una segunda vida, no solo de fútbol. El fútbol siempre ha sido mi pasión y me ha dado mucha felicidad. Ahora no solo puedo volver a jugar, sino también jugar para la selección polaca, con la que siempre soñé”.

“Los jugadores, gracias al amp football, también podemos demostrar que la discapacidad no existe y esta nominación es el mejor ejemplo de ello”, indicó.

Por último sentenció que “¡estoy orgulloso de esta distinción única y me gustaría agradecer a mi equipo y a todo el entorno, sin los cuales esta aventura no hubiera sido posible! Invito a la afición a votar, si por supuesto les gusta mi gol. Sería fantástico poder representar personalmente al ampfootball en la gala de la FIFA”.

Revisa el gol de Marcink Oleksy

Otros goles nominados al Puska

Por otra parte, no solo el tanto de Oleksy fue nominado al premio Puskas, si no, que también la española Salma Paralluelo, el argentino Francisco González y el brasileño Richarlison son tres de los aspirantes a recibir el galardón al mejor gol del año en el transcurso de la gala FIFA ‘The Best’.

El gol seleccionado de Salma Paralluelo lo consiguió el 2 de abril con su anterior equipo, el Villarreal, frente al actual, el Barcelona, en partido de la Primera división femenina; el de Francisco González lo anotó el 1 de agosto con el Atlético Central Córdoba ante el Rosario Central en la Primera argentina; y Richarlison el 24 de noviembre ante Serbia en el Mundial de Qatar 2022.

Los nominados al Premio Puskas 2022