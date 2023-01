Didier Deschamps envió ácidos dardos para algunos de sus jugadores, luego de renovar contrato con la selección de Francia y de reconocer que "hubo 5 futbolistas que no estuvieron a la altura de una final".

El entrenador francés Didier Deschamps, realizó explosivas declaraciones contra algunos de sus dirigidos luego de renovar contrato con su selección y tras algunas semanas de haber perdido la final de Qatar 2022.

En sus palabras, el DT de ‘Le Bleus’ sentenció: “No estuvimos a la altura. No voy a atribuir el problema a un jugador más que otro. Pero en la alineación titular hubo cinco jugadores que no estaban al nivel para una final. No existimos durante una hora”.

También destacó como principal argumento “la calidad de rival”, porque “puso mucho empeño en los duelos”.

Por otra parte, se le consultó si había identificado las causas de ese bajo nivel de cinco futbolistas habló sobre temas físicos, de salud (el plantel francés fue golpeado por el virus del camello durante las instancias finales del torneo), pero también sobre situaciones anímicas.

Con relación a eso, el DT de Francia comentó: “Algunos jugadores estaban peor físicamente. ¿Se debe al virus? Está la acumulación de partidos… Y también está el aspecto emocional. Para muchos de ellos, era su primera final de un Mundial. Es especial. Los que lo han vivido, si tienen la oportunidad de volver a vivirlo, lo llevarán un poco mejor”, explicó en declaraciones que recogió Le Parisien.

Llegó a la final del Mundial Qatar 2022 y eso le da plena confianza de la federación francesa. El DT fue Campeón del Mundo en Rusia 2018, subcampeón del mundo en Qatar 2022, campeón de Nations League en 2021 y subcampeón de la Euro en 2016. Ahora apunta a la Euro 2024.

Didier Deschamps, permanecerá en el cargo por un tiempo más porque el subcampeón del mundo con vistas al Mundial 2026 de ese año en Estados Unidos, México y Canadá.

La extensión del contrato, que venció en diciembre pasado, ocurrió después de la final con derrota ante la Argentina en Qatar 2022, una caída con muchas consecuencias en el equipo nacional, porque el técnico sorprendió y criticó públicamente a algunos futbolistas.