Defendió a su esposo y al plantel del Chelsea. Isabelle Silva, pareja del defensor brasileño Thiago Silva, acaparó medios y se tomó las Redes Sociales en suelo británico por criticar abiertamente a los fanáticos londinenses en el duelo ante Manchester City.

Recordemos que los ‘Citizens’ se impusieron por la cuenta mínima en No vengas a Stamford Bridge si no estás cantando VEN A CHELSEA!!!, gracias a un gol de Mahrez a los 63′, y continúan a la caza del líder Arsenal en la Premier League.

Fue durante este compromiso que ‘Belle’ se fue en picada contra los hinchas ‘Blues’, quienes abuchearon al equipo cuando estaba en desventaja.

Isabelle grabó un video desde el palco donde muestra su sorpresa y enojo por las pifias, y lo subió a sus Redes con un potente mensaje: “Mejor no vengas a Stamford Bridge si no vas a apoyar”, manifestó.

Don’t come to Stamford Bridge if you’re not singing COME ON CHELSEA !!! #blueisthecolour @ChelseaFC @tsilva3 pic.twitter.com/Cl9JxdM0vX

— Belle Silva (@bellesilva) January 5, 2023