El histórico exarquero de la selección italiana, Gianluigi Buffon, encabezó este viernes una sentida y emocionante despedida para su compatriota y exjugador Gianluca Vialli, quien falleció a los 58 años.

Vialli, uno de los futbolistas, dirigente y entrenadores más importantes del Calcio en la década de los 90’, dejó de existir en un hospital de Londres por un cáncer de páncreas que padecía desde hace cinco años.

Buffon exteriorizó su dolor por la muerte del mundialista con la ‘Azzurra’ en México 1986 e Italia 1990. “No es fácil encontrar palabras ahora mismo. Eras un gigante, en la cancha y en la vida”, dijo.

“Luchaste hasta el final con la cabeza alta con una dignidad única. La camiseta que me diste no tiene precio y cada vez que la miro no puedo evitar darte las gracias por todo lo que has hecho. El vacío que dejas es enorme“, agregó el exguardameta de la Juventus.

Otras leyendas del fútbol italiano que se despidieron de Vialli fueron Andrea Pirlo y Alessandro del Piero, ambos campeones del mundo en Alemania 2006.

“Fuiste un ejemplo de coraje y dignidad, en el campo y en la vida. Adiós Luca Q.E.P.D”, escribió Pirlo, mientras que Del Piero posteó “Nuestro capitán. Mi capitán. Todo el tiempo. Descansa en paz Luca”.

Además de jugar por la ‘Azzurra’, Gianluca Vialli fue el máximo anotador de la Serie A en la temporada 1990-91, ganador de la Serie A dos veces (con la Sampdoria y la Juventus), campeón de la Copa de la UEFA y de la Champions League, esta última en 1996 con los de Turín.