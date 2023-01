El polémico periodista argentino Pablo Carroza no está para nada contento con la llegada de Leandro Stillitano, exayudante de Gustavo Quinteros en Colo Colo, al banco de Independiente de Avellaneda.

El profesional apunta a la poca experiencia de Stilitano para tomar el cargo de uno de los equipos grandes del fútbol argentino, en reemplazo de Julio César Falcioni, exDT de Universidad Católica.

Y eso no fue todo. A la hora de ningunear al exbrazo derecho de Quinteros, Carroza también lo hizo con el ‘Cacique’, ganador del Campeonato Nacional 2022.

“Este chico Stillitano venía de ser ayudante de Colo Colo. Colo Colo es más o menos un equipo como el que jugó el otro día en la cancha de Los Andes con Coscu, Marquitos Navaja, como el torneo de streamer que jugaron en la cancha de Los Andes. Ellos tienen más nivel que el fútbol chileno”, dijo.

“La liga de periodistas es más que Colo Colo y claro, como no pudieron buscar a Quinteros dijeron ‘bueno, qué sé yo, necesitamos a alguien’”, agregó el reportero en su canal de Youtube.

Y eso no fue todo. Carroza expresó luego que “yo hice una encuesta en Instagram y no tenía idea la gente quién era el técnico de Independiente, es un desconocido. No sabían si era Falcioni, Eduardo Domínguez, si era un interino. Nadie tiene idea de lo que pasa en Independiente”.

Para finalizar, el trasandino señaló que “este pibe, más allá de ser el que les ponía pilas a los drones de Holan, más allá de ser el nexo de Holan con Bebote Álvarez (ex jefe de la barra de Independiente) … voy a poner las escuchas que tengo del ahora DT de Independiente con el jefe de la barra porque en su momento fueron a declarar y ahora se hacen todos los distraídos”.