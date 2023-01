Cristiano Ronaldo agitó el mapa de los fichajes en el 2023 con su llegada al Al-Nassr, elenco de Arabia Saudita que lo convirtió en el jugador mejor pagado del mundo a sus 37 años.

Tras varias semanas de rumores acerca de su llegada a Medio Oriente, finalmente el astro luso se calzó la indumentaria ‘auriazul’ que vestirá por las próximas 2 temporadas.

Primero fue el turno de la presentación ante los medios, donde dejó muy buenas declaraciones de lo que fue su trabajo en el Viejo Continente y de los objetivos que se propone alcanzar en Arabia Saudita.

Posteriormente se vivió un verdadero show del 5 veces elegido mejor jugador del mundo, ya que el estadio del Al-Nassr, Mrsool Park, se convirtió en una caldera para dar la bienvenida a uno de los jugadores más ganadores de todos los tiempos.

Con un show de pirotecnia, Cristiano Ronaldo ingresó al recinto saudí con las gradas repletas, donde se coreaba el característico ‘Siiiuuu’ del ex Real Madrid.

Posteriormente, se dedicó a firmar balones y compartirlos con la gente que fue a verlo, momentos en donde ingresó su familia al estadio, mientras caída una oleada de gratitud por su llegada a la ‘exótica’ liga.

Ahora, Cristiano Ronaldo ya se pone bajo las ordenes del entrenador español Rudy García, para encarar el año 2023, en donde enfrentarán este jueves 5 de enero al Al Ta’ee por el campeonato de Arabia Saudita.

Hay que recordar también que para este 19 de enero, el Al-Nassr se encuentra programando un duelo ante el PSG, en donde se podría ver uno de los últimos duelos entre CR7 y Lionel Messi.

