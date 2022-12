El extremo brasileño Vinicius Junior denunció este sábado la pasividad de la liga española (LaLiga) tras los insultos recibidos por parte de algunos aficionados presentes en el estadio José Zorrilla, durante el partido entre Real Valladolid y Real Madrid.

“Los racistas siguen yendo a los estadios y viendo de cerca al club más grande del mundo y LaLiga sigue sin hacer nada…”, aseguró el brasileño en su cuenta de Twitter para luego añadir: “Seguiré con la frente en alto y celebrando mis victorias y las del Madrid. Al final es MI culpa“.

El momento se produjo cuando el brasileño se dispuso a abandonar el campo en el minuto 88 por Luka Modric. Vinicius salia de la cancha por detrás de la portería de Courtois cuando Benzema anotó el definitivo 0-2. La celebración del ’20’ hizo estallar a la grada.

Algunos aficionados cargaron contra el brasileño calificándolo como “hijo de puta, cabrón y negro” tal y como se ha podido ver en vídeos difundidos en redes sociales. Vinicius llegó incluso a patear objetos que caían al campo de vuelta a la grada.

El brasileño ya vivió esta situación la temporada pasada en la visita del Real Madrid a Mallorca y en la presente campaña antes del derbi contra el Atlético de Madrid cuando unos 500 aficionados del Atlético que se encontraban en la zona de acceso de jugadores cantaron “¡Eres un mono, Vinícius eres un mono!“.

La Fiscalía de Madrid archivó la investigación abierta por estos cánticos racistas antes del derbi disputado el pasado mes de septiembre porque, aunque los calificó de “desagradables” e “irrespetuosos”, sostuvo que se vertieron en un contexto de “máxima rivalidad”, que solo “duraron unos segundos” y que no constituyen delito.

Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada…

Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid.

No final a culpa é MINHA. 🤙🏿 pic.twitter.com/5ztuTjP4s6

— Vini Jr. (@vinijr) December 31, 2022