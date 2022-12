A solo un día de que el Al Nassr de Arabia Saudita revolucionara el Mundo fútbol tras oficializar el fichaje del astro Cristiano Ronaldo, distintos medios de Europa han pasado a recordar el día en que el portugués aseguró que su retiro sería en “un gran club”.

Uno de ellos fue Mundo Deportivo de España, que en una publicación titulada como “‘Retirarme con dignidad’: la frase de Cristiano en 2015 cuando le preguntaron si jugaría en Arabia”, se rememora una entrevista con la TV inglesa.

En específico, Cristiano, al ser consultado por las excéntricas ofertas que recibía a diario de las citadas latitudes, contesta con un tajante “no me veo ahí”.

“Quiero acabar mi carrera en lo más alto, con dignidad, en un gran club”, acotó el, en ese entonces jugador del Real Madrid, complementando que “todavía me quedan 6 o 7 años”.

CR7, eso sí, detalló que “esto no significa que piense que irse a Estados Unidos, Qatar o Dubái no esté bien, pero yo no me veo ahí”.

CR7 0 – Archivo 1pic.twitter.com/5a76CJayfZ — VarskySports (@VarskySports) December 31, 2022

Recordemos que Cristiano Ronaldo se expresó en Redes Sociales tras confirmarse la noticia de su llegada al balompié árabe: “Estoy impaciente por descubrir un nuevo campeonato de fútbol en un país diferente”, tuiteó.

“La visión del Al Nassr es muy inspiradora y estoy feliz por unirme a mis compañeros para que juntos podamos ayudar al equipo a obtener más éxitos”, agrego el histórico goleador”, cerró.

Consignar que el Al Nassr pagará un sueldo de 200 millones de euros al crack portugués.