El planeta fútbol aún llora la muerte de Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, quien dejó de existir la tarde del jueves a los 82 años.

El fallecimiento de ‘O Rei’, por una falla multiorgánica provocada por progresión de cáncer de colon, sigue conmocionando y las distintas ligas tomaron la decisión de realizar un minuto de silencio en la previa de cada encuentro.

La Premier League dejó otra imagen emotiva en honor al tricampeón del mundo. A primera hora, el delantero brasileño del Manchester United, Antony, se levantó su camiseta y mostró otra con el siguiente mensaje: “Descansa en paz, Pelé”.

Ahora, otro mundialista con Brasil en el Mundial de Qatar 2002 dejó un momento conmovedor. Bruno Guimarães, en la antesala del duelo entre Newcastle y Leeds, salió a la cancha con una camiseta Verdeamarela con la ‘10’ y el nombre de Pelé.

El mediocentro de las Urracas, exAthletico Paranaense y Olympique de Lyon, estuvo durante todo el minuto de silencio con el atuendo de la Canarinha.

Que bela homenagem do Bruno Guimarães antes do jogo do Newcastle 👑👏🏻 pic.twitter.com/J310nGz95v

— PL DA DEPRESSÃO (@pldadepressao_) December 31, 2022