Tras la muerte de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, los homenajes y reconocimientos a ‘O Rei’ del fútbol no han cesado.

Clubes, confederaciones, futbolistas, atletas, políticos… Nadie ha querido restarse a la hora de reconocer la figura del astro brasileño y el legado eterno que dejó en su país.

Por lo anterior, la Conmebol optó por conmemorar la figura de ‘O Rei’ con un emotivo video donde presentan una camiseta especial de la Verdeamarela, la que homenajea al exfutbolista y a su ciudad a natal.

La prenda modifica el escudo de la ‘Canarinha’, reemplazando tres de sus estrellas (los tres títulos mundiales que Pelé ganó con Brasil) por tres corazones, los que representan a Minas Gerais.

“Conmebol y la agencia Mercado McCann homenajean a Pelé con un Spot y la realización de una camiseta muy especial, en la que se reemplazó en el escudo las tres estrellas que conquistó por tres corazones, en alusión al pueblo que lo vio nacer y desde donde llegó a conquistar los de todo el mundo”, explicaron desde el ente rector del fútbol sudamericano.

Já ilumina o céu a estrela do Rei, o primeiro 10, o jogador com mais Copas do Mundo. Obrigado por colocar a América do Sul no topo.

Sentiremos saudades. Sempre brilharás em nossos corações.

Glória Eterna ao Rei 👑#PeléEterno pic.twitter.com/y6GhMJVhDM

— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) December 29, 2022