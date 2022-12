Tyler Adams, capitán de la Selección de Estados Unidos, anunció sin querer que el combinado norteamericano disputará la Copa América 2024.

Pese a que Conmebol ni Concacaf han confirmado la presencia de los combinados de América del Norte o Centroamérica en la próxima edición del certamen, el volante del Leeds United se mostró muy seguro de su revelación.

“Pienso que es importante que el equipo tome los próximos torneos que se vienen como preparación y para seguir construyendo la química en la cancha”, comentó Adams, según detalla Olé.

“De cara al próximo Mundial tenemos grandes competencias, como la Liga de Naciones. Y tendremos la oportunidad de jugar la Copa América, donde podremos ganar experiencia”, agregó el capitán de Estados Unidos.

Vale señalar que ha sonado con fuerza la idea de que el torneo continental se dispute en suelo estadounidense, incluyendo seis Selecciones asociadas a Concacaf, a modo de prueba de cara al Mundial 2026.

Tomando en cuenta las palabras de Tyler Adams, pareciera ser que la edición 2024 del torneo organizado por Conmebol será similar a la Copa América Centenario (2016).

“Una de las cosas que nos costó en esta Copa del Mundo fue nuestros mejores jugadores no llegaron en las mejores condiciones”, concluyó el norteamericano, respecto a la participación de su país en Qatar 2022, donde llegaron a cuartos de final.

🚨 TYLER ADAMS: "WE'RE GOING TO HAVE THE OPPORTUNITY TO PLAY IN COPA AMERICA" 🚨

(via @NBCSportsSoccer) pic.twitter.com/0QxwkgeqbA

— USMNT Only (@usmntonly) December 28, 2022