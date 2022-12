Jorge Sampaoli llegó hasta España para protagonizar una nueva experiencia en Sevilla, tras su anterior paso en la temporada 2016-2017. Sin embargo, ahora, el elenco andaluz se encuentra muy complicado con la tabla de clasificación, ya que están en zona de descenso directo a la Segunda División española.

El complejo momento que pasa el cuadro sevillano, se complementa con las disputan que se viven en la dirigencia quienes por hoy, están escogiendo la nueva terna que comandará al emblemático equipo ‘hispano’.

No obstante, también los problemas pasan por el mal mercado de pases que están realizando, donde solo cuentan con la llegada del defensa francés Loïc Badé y el posible arribo de Aleksandar Dragovic, nombres que por hoy, no convencen al casildense.

Es por eso que en conferencia de prensa antes del retorno de La Liga, el argentino señaló que “no depende de mí, lo que yo pueda esperar es sólo un reclamo, pero mientras me tengo que ajustar al equipo que tengo”.

Dudas de los fichajes

Además, evidenció preocupación por la llegada de pocos refuerzos, en donde solo se ha concretado a Loïc Badé.

Con relación a esto, puntualizó que “a Badé lo vi en Francia, me parece un jugador joven, muy rápido y con calidad, pero viene sin jugar. Ahora se tiene que acoplar a una forma muy distinta de jugar y eso hay veces que pasa muy rápido y otras en la que no se da nunca”.

“Los jugadores que puedan llegar terminan siendo una incógnita, porque necesitan de un período de trabajo para aclimatarse. Ojalá que a Badé le lleve poco tiempo”, indicó.

Así también, habló sobre el posible fichaje de Dragovic, quien llega para complementar la zaga del Sevilla, quienes están complicados con algunas lesiones en el bloque defensivo.

Ante esto, Jorge Sampaoli reveló: “Por los problemas que hemos sufrido con las lesiones de Marcao, de Rekik y de Telles necesitamos buscar un perfil zurdo para suplir la falta que tenemos en ese sector. Dragovic es un central diestro que puede jugar en la izquierda, pero que no tiene esa capacidad para jugar de lateral izquierdo y es algo que necesitamos”.

Ahora, deberán hacerle frente al Celta de Vigo, quienes están una posición más arriba y en lo que se presenta como un duelo crucial para la ilusiones de ambos conjuntos.

Sin embargo, el trasandino necesita sumar para escapar del fondo y para eso, utilizará a un actual campeón del mundo, al argentino Marcos Acuña, quien lleva pocos días de descanso, tras la final de Qatar 2022.

Así lo confirmó el exentrenador de La Roja, al manifestar que “va a tener que jugar porque es el único que tenemos, pero sólo lleva dos entrenamientos.Ya digo que yo no tomo decisiones sobre los nombres”.

Problemas en la dirigencia del Sevilla

Por último, también se tomo el tiempo para hablar acerca de lo que sucede en la directiva de Sevilla, donde en estos días se escogerá una nueva organización, para salvar al equipo del mal destino que lleva la presente campaña.

Es por eso que Jorge Sampaoli fue directo y sentenció: “No me preocupa la Junta. Me preocupa el equipo, como al hincha. La política y las peleas me incomodan, pero no es lo importante para mí. En un momento tan incómodo como es éste, nosotros necesitamos tener la unidad hacia el escudo y eso no está pasando”.

Sin dudas que ‘Blanquirrojos’ están pasando por uno de los peores momentos del último tiempo, quienes confiaron en Jorge Sampaoli para enmendar el rumbo, pero no han logrado mantener la comunión y las peticiones del entrenador casildense no han sido escuchadas, generando una especie de quiebre en un momento importante como es salvar la categoría en España.