Cristiano Ronaldo no pasa por un bueno momento en lo deportivo, luego de perder la confianza de su DT en Portugal, Fernando Santos, quien lo dejó en la banca los últimos encuentros del Mundial de Qatar y donde finalmente fueron eliminados por Marruecos en los cuartos de final.

Así también, el crack luso antes del Mundial lanzó incendiarías declaraciones que le valieron el anticipado despido de Manchester United, por lo que ahora, se encuentra buscando equipo con el pase en su mano.

Sin embargo, ha tenido complicaciones para encontrar un equipo que lo quiera en su plantel, por el alto salario que solicita la estrella portuguesa y por ahora, se conocía solo la oferta del Al Nassr de Arabia Saudita, por contar con CR7 por un total de 200 millones de euros por temporada.

No obstante, una información que brindó el Diario inglés The Sun, destapó una bomba y un golpe al mercado si se concreta.

Real Madrid asoma en su futuro

Resulta que Real Madrid apareció en el camino de Cristiano Ronaldo, para repatriarlo y llevarlo a un equipo en donde ganó y festejó todo, en las temporadas que fue la estrella del elenco ‘Merengue’.

Lamentablemente, la oferta no sería del todo el gusto del experimentado atacante, ya que su puesto como titular indiscutido no estaría asegurado y el salario ofrecido por el cuadro español no es ni la mitad de lo que recibía en Manchester United.

Un camino que ahora solo dependerá de la determinación que Cristiano Ronaldo tome en torno a su futuro. Por un lado está la opción de hacer más millonario, pero olvidarse de jugar en la élite del fútbol mundial o llegar al conjunto ‘Blanco’ y disputar un puesto palmo a palmo con jugadores como Vinícius Júnior, Rodrygo y/o Marcos Asensio.