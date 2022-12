Tras ver solo por televisión el Mundial de Qatar 2022, luego que Noruega no lograra clasificar a la cita, el delantero Erling Haaland reapareció con todo en las canchas.

El ‘Androide’ fue el encargado de abrir la cuenta en el duelo del Manchester City frente al Liverpool por los octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra (EFL Cup).

A los 10 minutos, luego de un buen centro por izquierda del belga Kevin de Bruyne, Haaland se adelantó en el área a la marca de la zaga de los ‘Reds’ y con un zurdazo de primera batió al meta Caoimhín Kelleher. Golazo.

Finalmente, el City se quedó con la victoria por 3-2 en un electrizante cruce en el Etihad Stadium. Por los ‘Citizens’ marcaron, además del noruego, Riyad Mahrez (47’) y Nathan Aké (58’).

En tanto, Liverpool llegó al gol por intermedio de Fabio Carvalho, a los 20 minutos, y de Mohamed Salah, a los 48’.

