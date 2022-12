La leyenda brasileña Pelé preocupa al mundo del fútbol. ‘O Rei’ dejó de responder al tratamiento de quimioterapia, luego que el año pasado fuera sometido a una operación por un cáncer de colon, y fue derivado a cuidados paliativos en un hospital de Sao Paulo.

De acuerdo al medio ‘Folha de Sao Paulo’, el campeón del mundo en 1958, 1962 y 1970 “está en cuidados paliativos exclusivos. Esto significa que se ha suspendido la quimioterapia y que sigue recibiendo medidas de confort para aliviar el dolor y la falta de aire sin someterse a terapias invasivas”.

Ante el delicado estado del exfutbolista de 82 años, considerado por muchos como el mejor de la historia, Kylian Mbappe -estrella de la selección de Francia- y otros cracks rezan desde Qatar por su pronta mejoría.

La figura del PSG y los ‘Bleus’, concentrado con Francia para afrontar los octavos del Mundial de la Copa del Mundo, mandó un emotivo mensaje en redes. Escribió “Pray for the King (rezo por el rey)” para mostrar su apoyo a Edson Arantes do Nascimento.

Pray for the King 👑🙏🏽🇧🇷 @Pele — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 3, 2022

En tanto, la estrella del fútbol brasileño Vinicius Jr., quien está defendiendo a la ‘verdemarelha’ en Qatar 2022, también recurrió a las redes sociales para instar a la leyenda a “mantenerse fuerte”.

Por su parte, el compatriota y también ex ’10’ de la selección brasileña, Rivaldo, escribió: “Fuerza Rei @pele“. Mientras que Santos FC, el antiguo club en el que jugó Pelé, publicó: “¡El mundo entero te desea lo mejor y está junto a ti, rey @pele“.

É o mundo inteiro desejando melhoras e junto contigo, Rei @Pele! 👑🤍🖤 pic.twitter.com/ozCM4TXzxc — Santos FC (@SantosFC) December 3, 2022

Consignar que a comienzos de semana la hija de ‘O Rei’, Kely Nascimento, como el propio Pelé publicaron mensajes en Instagram para tratar de tranquilizar al mundo del fútbol sobre su estado de salud.