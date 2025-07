El delantero chileno, Gonzalo Tapia, tuvo este lunes su primera conferencia de prensa en Brasil luego de debutar en cancha con el Sao Paulo.

El atacante ingresó los últimos minutos en la victoria de su equipo ante Corinthians el pasado sábado, y hasta protagonizó una ocasión de gol, que desperdició.

“Fue impresionante, primero por el ambiente que se generó por el clásico, la gente, lo que empuja, el movimiento que genera todo el estadio es imponente”, celebró Tapia sobre sus primeros minutos con su nueva camiseta.

“Te da una energía extra de querer jugar, ganar el clásico, entrar con una motivación máxima. Así va a ser todo el año y es maravilloso”, agregó.

Pocos minutos en River y Tiago Nunes

Tapia, además, fue consultado por Tiago Nunes, entrenador brasileño que lo dirigió en Universidad Católica. Y no escatimó en elogios: “Estoy agradecido de él por todo lo que me dio. Él me ayudó muchísimo en el último año en Católica, siempre voy a estar agradecido”, agregó.

“Él también muchas veces me habló del fútbol brasilero, de toda esta liga, que es muy competitiva, lo lindo que es jugar acá, lo que te genera jugar aquí con estadios llenos y el nivel de los jugadores. Eso es lo que más me decía. Aprovecho de mandarle un saludo, que de seguro le irá bien donde esté”, complementó.

Finalmente, Gonzalo Tapia también tuvo palabras a la poca acción que vio en River Plate el pasado semestre: “No me preocupan mucho los últimos seis meses. Aprendí muchísimo también, pude no haber jugado lo que quise, pero aprendí muchísimo”.

“Me llevo un montón de cosas positivas del club, del día a día y de mis excompañeros. Todo eso me va a servir para ponerlo a prueba acá”, cerró.