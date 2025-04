El nombre de Carlos Palacios se hizo tendencia en Argentina durante el partido de Boca Juniors vs. Newell's, donde Boca perdió 2-0 en la Liga Profesional. El jugador no fue convocado por Fernando Gago tras faltar a un entrenamiento, generando malestar en los hinchas.

El nombre de Carlos Palacios se volvió tendencia este domingo en Argentina durante el partido de Boca Juniors ante Newell’s, donde el cuadro ‘xeneize’ cayó 2-0 por la Liga Profesional.

El ex Colo Colo no fue convocado por el técnico Fernando Gago luego de ausentarse de un entrenamiento la semana pasada, en una decisión que no gustó a la fanaticada oro y cielo.

Y es que el mal partido de Boca provocó que los hinchas extrañaran al chileno, exigiendo que no vuelva a ser marginado pese a su “faltazo”.

Pero el que no piensa igual es el propio Gago, quien en conferencia de prensa justificó su castigo a ‘La Joya’

“Acá hay normas desde principio de año. Carlos faltó al entrenamiento por motivos que quedan puertas adentro y decidimos que no juegue por algo que se habló previamente”, dijo el DT de Boca.

Hinchas de Boca exigen regreso de Carlos Palacios

Luego de los dichos de Fernando Gago y el mal resultado de Boca Juniors, los comentarios de hinchas ‘xeneizes’ a favor de Palacios abundaron en redes.

El elenco argentino, que perdió el primer lugar de la Zona A, vuelve a la cancha el domingo 6 de abril cuando reciba a Barracas Central.

Finalmente el castigo fue para los hinchas y no para Palacios https://t.co/OnsmfAmEmG — Fran 🇸🇪 (@soydeboquitaJRR) March 30, 2025

Carlos Palacios castigado en su casa:pic.twitter.com/DmEIDwotBc — bokita edits 🔪🐔 (@cabjedits) March 30, 2025

Boca depende futbolisticamente de Carlos Palacios. Sin él en cancha, el equipo es otro. Poco juego y un equipo sin rebeldía. Dicho esto, para nada estoy justificando su accionar y diciendo que está mal la sanción que se le impuso. Es una pieza fundamental y lo deberá entender. — Nico Alvarez (@nicoalvz_) March 30, 2025

El HDP del facha Palacios en estos momentos…pic.twitter.com/ocSQnraF28 — La Bombotuitera! ⭐⭐⭐ (@LaBombotuitera) March 30, 2025

Carlos Palacios sin ir a los entrenamientos por 6 meses es mejor que el pechito congelado de Velasco y Sieston — alexis🇸🇪 (@damalexiss) March 30, 2025

La disciplina nunca puede estar por encima del fútbol. La multa a Palacios debió ser económica, no deportiva. Basta de estas pelotudeces moralistas. — Fan Fabra ∞ (@FerBurruso) March 30, 2025