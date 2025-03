Días dulces, de racha, vive al mando de Real Betis el chileno Manuel Pellegrini. No conforme con haber abrochado su paso a cuartos de final de la Conference League, ahora el estratega consiguió un triunfo (2-3) ante el Leganés, que lo convierte en el técnico con mayores victorias en la historia del club en Primera División de España.

Los números señalan que, en 180 partidos dirigidos desde 2020 con los verdiblancos, acumula 79 triunfos, 50 empates y 51 derrotas. A su vez, el adiestrador nacional tuvo palabras para referirse a lo que aqueja a LaLiga tras los dichos de Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid que amenazó con no hacer jugar a su equipo por temas de programación.

“Es la última vez que vamos a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso, nunca más vamos a jugar. Hemos pedido a la liga cambiar dos veces el horario del partido y no ha pasado nada, pero esta es la última vez”, afirmó el ex DT y jugador del Milan luego de la victoria 1-2 de los suyos ante Villarreal.

Al respecto, Pellegrini le respondió a su colega, afirmando que “los técnicos no tenemos autoridad para decir cuándo jugamos y cuándo no”.

“Hay una parte directiva, una federación de fútbol, unos dirigentes, que son los encargados de ver esta parte de reglamentación. No es un tema que me corresponda a mí. Creo que es la octava o novena vez que jugamos antes de 72 horas durante el año y no reclamamos. Podía haber sido más justo jugar más tarde, pero la parte reglamentaria no creo que sea labor mía”, puntualizó.

En ese sentido, añadió: “Se habla mucho de las horas porque hay una diferencia importante, los jueves pasan factura para los domingos, mucho más si no se tienen las horas correspondientes. Se jugó y lo sacamos adelante sin buscar excusas”.

Envalentonados, Pellegrini y sus dirigidos afrontarán el próximo domingo 30 de marzo, desde las 16:00 horas de Chile, el clásico ante el Sevilla por la fecha 29 de LaLiga.