El futbolista Carlos Palacios sorprendió al ser visto apoyando a Colo Colo en plena Garra Blanca durante el triunfo albo por 2-0 sobre Everton. Utilizando un pasamontañas para no ser reconocido, fue filmado por la hinchada colocolina. Su presencia en la barra no fue del agrado de Pablo Mouche, exjugador de Colo Colo, quien criticó la situación en un programa de televisión. El próximo desafío de Palacios será con Boca Juniors enfrentando a Defensa y Justicia el domingo 16 de marzo.

Carlos Palacios fue sorprendido el pasado domingo 9 de marzo apoyando en plena Garra Blanca a Colo Colo, específicamente en el triunfo albo por 2-0 sobre Everton por la cuarta fecha de la Liga de Primera 2025.

La ‘Joya’ utilizó un pasamontañas para no ser visto en el Estadio Monumental. No obstante, la hinchada del ‘popular’ igualmente terminó reconociendo al actual jugador de Boca Juniors e incluso lo filmó.

El delantero de 24 años había dicho presente el viernes 7 del presente por los ‘xeneizes’ ante Central Córdoba, jugando 84 minutos en el triunfo ‘azul y oro’ por 3-0. Tras ello, el DT Fernando Gago le dio libre el fin de semana al plantel.

Ante esto, el formado en Unión Española cruzó la cordillera para visitar a su familia y aprovechó de ir a ver a su ex institución en Pedrero. “A pesar de estar en Boca, su corazón pertenece al Cacique”, indicó la prensa argentina.

Y a quien no le gustó nada la presencia de Palacios en la barra alba fue a Pablo Mouche, exjugador de Colo Colo y actual comentarista deportivo.

“Que viaje a Chile, cuando tiene fin de semana libre, no tiene nada de malo. Ir a la barra brava de un club, eso sí no me gusta”, indicó el otrora centrocampista en el programa Presión Alta de TyC Sports.

“Si yo soy manager de Boca, a mí no me gusta esa imagen. No me gusta que un jugador de mi club vaya a la barra brava de otro equipo”, agregó Mouche, quien jugó en el ‘popular’ en 2019 y 2020.

Para cerrar, el exfutbolista que militó en Boca de 2007 al 2012 expresó que “a la cancha puedes ir, ahora, no puedes pararte en un paravalancha con la barra brava y que te filmen. Como imagen, como club, queda espantoso”.

El próximo desafío de Boca y Palacios será este domingo 16 de marzo cuando reciban a Defensa y Justicia, desde las 18:15 horas de Chile, por la fecha 10 de la Primera División del fútbol argentino.



Desde el minuto 13:30