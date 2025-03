Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El delantero chileno Alexis Sánchez atraviesa un difícil momento en Udinese, donde el DT Kosta Runjaic no lo considera ni siquiera en los segundos tiempos, teniendo que conformarse con ver los partidos desde la banca en los últimos dos encuentros. A pesar de esto, el técnico de la selección chilena, el Tigre Gareca, volvió a nominar a Sánchez para los duelos eliminatorios, pese a que llegará con poco ritmo competitivo al no haber participado en los últimos dos partidos con su equipo. Por su parte, Damián Pizarro, otro chileno en Udinese, vive una situación similar al no ser considerado por Runjaic.