La jornada de este viernes ha estado muy movida para el fútbol europeo, luego de los sorteos de los octavos de final de las tres competiciones más importantes a nivel de clubes en el Viejo Continente.

Tanto la Champions como la Europa League y Conference, han conocido las llaves que protagonizaran los diversos equipos rumbo a la gloria y el Real Betis de Manuel Pellegrini anima una de ellas.

Los dirigidos por el ‘Ingeniero’ tenían dos rivales posibles para enfrentar en Conference League, Chelsea de Inglaterra y el Vitoria de Portugal y para suerte el chileno, el sorteo enlazó a los españoles contra los lusos.

En caso de lograr el golpe e imponerse al cuadro portugués, Real Betis avanzaría a cuartos donde le tocaría enfrentar al ganador del choque entre el Jagiellonia Bialystok de Polonia y el Cercle Brugge de Bélgica.

Así también, Chelsea, el otro candidato al título quedó como protagonista en el otro lado del cuadro, donde enfrentará en octavos al Copenhague de Dinamarca.

Cabe destacar que el equipo más fuerte y que podría llegar a una hipotética semifinal ante Real Betis en ese sector del cuadro es Fiorentina, elenco que deberá enfrentar al Panathinaikos de Grecia.

Los partidos de los octavos de final de la Conference League arrancarán el jueves 6 de marzo en horarios por definirse.

The road to Wrocław is set 🤩#UECLdraw | #UECL pic.twitter.com/PzwIi42MvI

— UEFA Conference League (@Conf_League) February 21, 2025